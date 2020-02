E' stata un'immagine tenera, assolutamente vero. Ma è stata anche un'immagine che ha destato qualche preoccupazione: vuoi perché Paulo non sembrava estremamente contento, vuoi perché Ronaldo così accorato non lo è con nessuno. Di cosa parliamo? Del siparietto tra CR7 e Dybala subito dopo il primo gol del portoghese: i due si sono parlati, probabilmente chiariti, su un paio di situazioni precedenti che non hanno certamente fatto piacere all'argentino. LE PUNIZIONI - E chissà se un paragrafo del discorso è stato fatto anche sulle punizioni. Ben due, quest'oggi, assolutamente appetibili per il mancino fenomenale del talento di Laguna Larga. Ecco: peccato che davanti ci sia un monumento - fattosi realmente statua, a casa sua - che non sa condividere, né stare al gioco della condivisione. Primadonna totale, anche nello scalfire le timide iniziative dei compagni. Barriera e traversa incredibile, il bottino di Cristiano; forse Paulo avrebbe saputo fare di meglio, forse no. Intanto, sembra una convivenza ad alta tensione: Dybala si è forse stufato di vivere all'ombra. E questa stagione lo dimostra ampiamente.