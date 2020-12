Due giocatori assenti - Rabiot e Ronaldo - e una Juve che però si ritrova. Compatta e sorridente, per quanto lo si possa essere a ridosso di una ripresa di campionato decisamente difficile. Ecco, in tal senso è stata chiarita anche la situazione protocollo. Come riportato da Gazzetta, "chi come Ronaldo è stato all’estero, in particolare, dovrà rispettare il protocollo, che prevede oltre ai tamponi anche l'isolamento nella propria abitazione o al centro sportivo". Prosegue ancora Gazzetta: "Per la Asl di Torino, sempre interpellata dalla Juventus da marzo a oggi, non ci sono problemi: i giocatori non possono fare… vita sociale ma possono avere contatti con il gruppo squadra, effettuando regolari controlli".