Presto insieme in allenamento, ma intanto i destini di Cristiano Ronaldo e De Ligt sono tornati a unirsi. A farlo ci ha pensato il premio Globe Soccer: come raccontato da Tuttosport, la commissione del trogeo li ha inseriti nella super squadra per età: il portoghese è il migliore dall'alto dei suoi 34 anni, mentre il centrale olandese non è secondo a nessuno a 19 anni. Ecco, un riconoscimento che ha un significato diverso, ma che sublima le scelte della Juve: la società bianconera, attraverso il lavoro di Fabio Paratici e Pavel Nedved, vuole solo il meglio per la sua squadra. E non ha intenzione di finire qui le grandi manovre sul mercato. A partire da Icardi e finendo con Chiesa.