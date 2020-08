Tra le tante foto pubblicate dai giocatori della Juventus ieri nelle stories di Instagram, per festeggiare lo scudetto in occasione della premiazione all'Allianz Stadium, c'è anche quella "di coppia" tra Cristiano Ronaldo e Danilo, con tanto di bandierine di Inghilterra, Spagna e Italia a troneggiare. Un chiaro riferimento a un record assoluto che accomuna il fuoriclasse portoghese e il terzino brasiliano: quello di aver vinto in carriera sia la Premier League, sia la Liga, sia la Serie A. CR7 ci è riuscito con Manchester United, Real Madrid e Juventus, Danilo l'ha fatto con Real, Manchester City e Juve.