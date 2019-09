Cristiano Ronaldo ci riprova. Questa sera ripartirà la Champions League: ma non ci sarà solo la caccia al trofeo, CR7 aprirà anche la corsa a nuovi record. Quello dei gol compresi. Nelle competizioni Uefa per club, in testa c'è proprio il portoghese. Messi è secondo, a 115. Chi li batte nelle statistiche? Come racconta Sky Sport, c'è infatti Alfredo Di Stefano, alla pari con Puskas: entrambi hanno messo a segno sette reti nelle finali. Entrambi si dividono pure i primati in finali diverse (5 per Di Stefano), e maggior numero di gol in una singola finale (quattro per Puskas). Ronaldo è a quota quattro, anche per questo sogna Istanbul. Perché c'è sempre una nuova storia da scrivere.