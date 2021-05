Il messaggio pubblicato sui social da Cristiano Ronaldo ha scurito ancora di più il velo che si cela davanti al suo futuro. La cosa certa è che, alla fine, la decisione la prenderà lui, se restare alla Juventus per l’ultimo anno di contratto oppure volare verso altri lidi. Il grosso quesito risiede nel suo ingaggio: chi è in grado di sostenere 31 milioni di euro in tempi di pandemia? I primi due indiziati sono Manchester United e Paris Saint-Germain, che magari non possono spingersi fino a quelle cifre, ma non hanno grossi problemi ad arricchire il portoghese.



DUE SCAMBI? – Il Corriere dello Sport spiega come potrebbe andare in porto l’affare, in un verso o nell’altro: “Il Psg potrebbe garantire alla Juve (e garantirsi) una lauta plusvalenza attraverso uno scambio con Icardi, bomber da sempre nel mirino dei bianconeri. Così come, sempre nella logica della plusvalenza, con il Manchester United potrebbe riaprirsi il dossier Pogba”.