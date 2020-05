L'aereo di Cristiano Ronaldo ha lasciato Madeira, con a bordo i membri dello staff. Alle 21.45 l'aereo è arrivato in Spagna e, secondo quanto riportano i media portoghesi, già domani Ronaldo potrebbe tornare in Italia. Il giocatore, una volta rientrato a Torino, dovrà sostenere ancora 14 giorni di isolamento. In settimana, riaprono le porte della Continassa per gli individuali, molto probabile che CR7 e chi rientrerà ancora dall'estero riprendano gli allenamenti con il resto della squadra dal 18, quando saranno possibili gli allenamenti collettivi.