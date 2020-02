Cristiano Ronaldo è arrivato a Sanremo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il campione portoghese è arrivato in città per assistere alla performance della compagna Georgina che sarà presente sul palco dell'Ariston in terza serata. Secondo quanto scrive il quotidiano CR7 alloggerà all'Hotel Royal e questa sera sarà in platea, nelle prime file, per vedere da vicino la compagna. Ieri Georgina e CR7 hanno festeggiato assieme ad alcuni amici il compleanno del portoghese in un ristorante nel centro di Torino.