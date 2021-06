Ci ha provato, Cristiano. Quasi ci riusciva con un assist, ma in pochi accompagnano con costanza la sua visione. Non va via a testa bassa, non c'è stata disfatta: dopo aver penato, il suo Portogallo - che non ha mai dato grandissima dimostrazione di consistenza - era pure riuscito a palleggiare davanti al Belgio. Ma gli strappi e soprattutto il destro di Hazard sono stati una sentenza. Dalla quale i lusitani non sono più riusciti a rialzarsi.



Ma com'è andata la prestazione di CR7? Ancor prima di parlare del suo futuro, c'è da questionare il suo presente. Un Europeo che lo vede ancora tra i principali giocatori al mondo: non solo per i gol, quanto per l'impegno e la presenza attiva nella squadra. Chiaro: deve centellinare gli scatti, esattamente come gli accade in campionato. Ma ha ancora qualcosa da dare, Ronaldo. Qualcosa d'importante.



Nella gallery dedicata, i voti dei giornali.