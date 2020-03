è rimasto in in Portogallo. Nessun allarme, tutto sotto controllo. L'attaccante della Juventus, infatti, è tornato in patria per la festa di compleanno della sorella Katia, alla quale ha partecipato anche la madre Dolores, che ora, dopo lo spavento dovuto a un improvviso ictus dei giorni scorsi, si è ripresa alla grande e sta molto meglio. Nessuna preoccupazione per Ronaldo, solamente la voglia di stare in famiglia per festeggiare il compleanno della sorella.- Ai tempi del Coronavirus è complicato mettersi in viaggio, ma Cristiano riuscirà a rientrare in Italia grazie a un volo autorizzato che partirà giovedì mattina dal Portogallo. Superato quindi il problema del blocco dei voli tra i due Paesi previsto fino al 14 marzo.