Non vi è certezza sull'identità del proprietario (e di conseguenza del club) che dovrebbe incontrare Allegri a Montecarlo ma una delle squadre che sta cercando un allenatore è l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Allegri sarebbe il terzo tecnico italiano del club e ritroverebbe il fuoriclasse portoghese, che ha avuto nel 2018/2019, nel primo anno in bianconero di Cristiano. In quella stagione, l'ex Real Madrid realizzò 28 gol, meno di quanto poi fatto con Sarri e Pirlo ma fece molti più assist delle stagioni successive (11). A riferirlo è Gazzetta.it.