Cristiano Ronaldo al Four Season di Lisbona. A rivelarlo è stato Sky Sport, secondo cui il fuoriclasse portoghese si trova nell'hotel della capitale insieme alla sua famiglia, con cui sta spendendo questi ultimi giorni di vacanza in attesa di tornare a Torino già il 24 agosto. Data cerchiata in rosso: lunedì ripartirà la stagione della Juventus, stavolta targata Andrea Pirlo.



QUELLE VOCI... - Chi c'è, a Lisbona? Tanti addetti ai lavori, sicuramente. Ma c'è soprattutto la dirigenza al completo del Paris Saint Germain, capitanata da Leonardo e in attesa di Al Nasser. Anche i parigini, che ieri sera hanno guadagnato la possibilità di giocarsi l'epilogo della Coppa dopo 9 anni dall'insediamento della nuova proprietà, sono stati sulla lista dei possibili club alla caccia di CR7 dopo quest'ultima estate turbolenta. Che possa essere un indizio? Difficile. Quasi impossibile. Ma occhio agli indizi portoghesi.