Nella giornata di oggi Massimiliano Allegri avrà il gruppo al completo. Nelle prossime ore infatti sono in arrivo gli ultimi giocatori reduci da Europeo e Coppa America (Chiellini , Bonucci , Chiesa , Bernardeschi , Danilo , Cuadrado e Alex Sandro). Poi, si inizierà davvero a fare sul serio. Per tutti.- Secondo Tuttosport infatti si va verso la coppia d'attacco titolare Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala. Per la gara di domenica il primo avrà completato il rodaggio e la preparazione speciale che gli ha fatto saltare la gara contro il Monza, l'argentino verrà schierato senza nessun rischio dopo averlo lasciato a riposo per precauzione nell'amichevole dell'altro giorno seguito di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.- I tifosi se li godono, Allegri li studia. E la società prova a blindarli a Torino. A giorni; nei giorni scorsi il suo agente Jorge Antun è arrivato in Italia e si attende solo che finisca il periodo di quarantena previsto dalle indicazioni anti-Covid.. Manca meno di un mese alla fine del mercato, e per concludere un trasferimento come quello di Ronaldo serve più tempo; inoltre, l'unico club che potrebbe permettersi un ingaggio da più di 30 milioni di euro all'anno a oggi sarebbe il Psg, che prima però dovrebbe piazzare Mbappé e anche in quel caso i tempi non sarebbero brevi.- Per l'amichevole contro Messi e compagni Allegri dovrà valutare le condizioni di McKennie, che ha saltato la gara col Monza per un fastidio al tendine del ginocchio sinistro e potrebbe pensare di schierare anche Morata e Bentancur, rientrati dalle vacanze venerdì scorso. Verso la confermail centrocampista dell'Under 23 che ha segnato un gran gol al Trofeo Berlusconi ed è pronto a riscendere in campo: "Noi giovani ci alleniamo al meglio, è fantastico continuare a imparare" aveva detto a JTV dopo la fine della partita. E ora, per lui, arriverà un'altra chance di mettersi in mostra. Qualche metro più avanti spazio a Ronaldo e Dybala, la coppia bianconera che fa sognare i tifosi.