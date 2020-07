1









Dominano Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Sono stati loro, all'unanimità, i migliori della stagione della Juventus. Per Tuttosport addirittura da 10, per Gazzetta e Corriere dello Sport si prendono un bel nove. Nove, sì. Così com'è stato praticamente il loro ruolo in questa stagione: cioè quello dei cannonieri, del far gol, dell'impegnarsi per portare avanti la squadra soprattutto nel punteggio.



Non mancano comunque le sorprese: dalla sufficienza stentata di Ramsey a quella definitiva di Khedira, passando per un voto certamente non da lode per l'artefice di tutto questo, quel Maurizio Sarri che ieri ha alzato al cielo il suo primo scudetto in carriera. Occhio anche a Bernardeschi: quanto divario tra un voto e l'altro...



Nella gallery, i voti dei quotidiani. Legenda: TS per Tuttosport, CDS per Corriere dello Sport, GAZ per Gazzetta dello Sport.