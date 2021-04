3









Dybala-Ronaldo. Una coppia da sogno. Dovevano essere i titolari della Juve che aveva puntato forte alla vittoria della Champions League, ma la realtà diceva altro: in una stagione maledetta Paulo è finito a fare il vice Morata e il campo l'ha visto poco, pochissimo insieme a Cristiano. E ora, che sembra aver riconquistato fiducia, è il portoghese a fermarsi. Scelte obbligate contro l'Atalanta, spazio a Morata vicino a La Joya ma gli incroci tra Dybala e Ronaldo sono anche di mercato.



ALL'OMBRA DI CR7 - Se Cristiano decide di rimanere a Torino, e di conseguenza la Juve lo conferma per la prossima stagione come già pubblicamente fatto da Paratici e Nedevd, secondo il Corriere dello Sport sarà scontro tra la società e Dybala. Perché Paulo sta vivendo all'ombra del portoghese, ha 28 anni e sente il bisogno di un ruolo da protagonista. Fino a qualche anno fa in molti lo consideravano il top player del futuro, adesso c'è già chi ha qualche dubbio e la mancanza di fiducia all'interno della Juve non lo aiuta.



DECISIVO MA MAI SICURO - Per Agnelli non è uno dei cinque migliori attaccante in Europa, e per questo non intende accontentare le richieste d'ingaggio del giocatore. La trattativa per il rinnovo va avanti a oltranza e a fine stagione potrebbe essere messa la parola fine, con l'argentino che saluta tutti senza troppi rimpianti. Perché da quando c'è Ronaldo è sempre stato messo in ombra, secondo il quotidiano, nonostante nella scorsa stagione fu decisivo proprio al fotofinish per vincere il nono scudetto di fila. Adesso toccherà di nuovo a lui dimostrare ancora una volta di valere la Juve, il suo futuro passa dal campo e dall'incrocio (anche di mercato) con Ronaldo.