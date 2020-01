Per puntare in alto bisogna avere campioni in squadra. Campioni = trofei. Equazione semplice quando si parla di Juventus, che ne ha almeno uno per reparto. Sì, stiamo pensando tutti a lui: Cristiano Ronaldo. Il campione dei campioni. Il fenomeno per eccellenza. Mister 5 Palloni d'Oro in bacheca. Uno in meno di Leo Messi, che ha messo la freccia vincendo quello nell'ultima edizione. Ma CR7 mica si butta giù. Non è da lui. Il portoghese ha già messo nel mirino il prossimo Pallone d'Oro e non vuole farselo sfuggire. Dalla sua parte ha anche un alleato particolare: "Voglio aiutare Ronaldo a vincere il sesto" ha detto Maurizio Sarri nei giorni scorsi. Ronaldo per tutti, tutti per Ronaldo. Cristiano ma non solo, perché scorrendo la rosa della Juventus ce n'è almeno un altro di giocatore che punta a vincere il Pallone d'Oro. Si tratta di Paulo Dybala, tornato al centro della squadra dopo un'estate particolarmente movimentata nella quale è andato vicino al traserimento in Premier League. L'argentino è rinato: gioca e segna, inventa e incanta. Sarri ringrazia e i tifosi applaudono.



IL FUTURO - E se proviamo ad andare in là di qualche altro anno, c'è quel Matthijs De Ligt che potrebbe davvero diventare il miglior difensore in circolazione. Altro potenziale Pallone d'Oro in maglia bianconera. Presto per dirlo, ma la strada imboccata dall'olandese è sicuramente quella giusta. Con i giovani ci vuole pazienza - classe '99 - soprattutto con chi si è ritrovato da un giorno all'altro a passare da talento da inserire in una nuova realtà a titolare fisso vicino a capitan Bonucci. Calma, ancora c'è tempo. Non per Ronaldo però, che partita dopo partita vuole avvicinarsi al prossimo premio.