I primi passi, e non c'è neanche l'ufficialità. Il treno Juve è ad altissima velocità: l'obiettivo è arrivare a un porto sicuro, con la consapevolezza che non ci sarà una rivoluzione enorme, ma neanche tutta la continuità che si può immaginare in questo momento. E allora, da chi riparte? Da Paulo Dybala in primis, poi dal capitano Giorgio Chiellini. Su Ronaldo, oggi aumentano i dubbi.



DYBALA CENTRALE - Ecco, il primo punto all'ordine del programma di Max sarà provare a trattenere Paulo Dybala. L'obiettivo è quello di imbastire un dialogo con l'entourage dell'argentino, che si ripresenterà alla Continassa con l'ultimo anno di contratto. Decisivo e pesante, soprattutto per i piani futuri. La sensazione è che se ne riparlerà. E se Dybala dovesse tornare a percepire la fiducia dell'ambiente, a quel punto potrebbe anche restare.



RINNOVO CHIELLINI - Un'altra certezza sarà Giorgio Chiellini. Dopo aver atteso a lungo un incontro con Agnelli, le parti si sono viste sul treno della vittoria dopo la finale di Coppa Italia. Ecco, le prime sensazioni erano già positive, con il ritorno di Allegri ci si può spingere in direzione sicurezze: il capitano resterà, verosimilmente con un rinnovo annuale di contratto.



E RONALDO? - Il dubbio riguarda Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Allegri sta immaginando una Juventus anche senza CR7. Galeone, mentore del tecnico livornese, è stato chiaro: "Gioca in funzione dei suoi numeri, pensa ai record più che alla squadra". C'è lo United, con cui si potrebbe imbastire uno scambio con Pogba; c'è il Psg, con cui si parla di Icardi. In ogni caso, Max sembra pronto al grande sacrificio...