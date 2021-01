I due gol di Cristiano Ronaldo contro l'Udinese valgono un triplo record per il portoghese: con la prima rete del 2021 non solo ha superato il brasiliano Pelè a 758 centri in carriera, ma ha raggiunto - e superato - il traguardo dei 20 gol per la 15a stagione consecutiva tra club e nazionale. Mica è finita qui, perché l'attaccante della Juve va in gol sempre e comunque dal 2002 al 2021 senza sosta. Vent'anni consecutivi di gol, per un giocatore che sta scrivendo la storia del calcio.