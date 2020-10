Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi c’è spazio sia per il caso Juve-Napoli che per il mercato. Tuttosport apre con le parole del presidente del Genoa Enrico Preziosi: “Juve-Napoli 3-0? No – Non credo che si arriverà a un risultato a tavolino, perché è intervenuta la Asl campana”. Tanta importanza anche al ruolo di Cristiano Ronaldo: “Ronaldo, ds Juve – CR7 sempre più calamita di campioni. Come già era successo con De Ligt, in Nazionale il portoghese ha conquistato l’ammirazione di Mbappé e Camavinga, facendo sognare i tifosi bianconeri”.