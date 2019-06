Per molti, è il miglior calciatore al mondo. Ma Cristiano Ronaldo non è solamente un fuoriclasse in campo. Anche fuori dal terreno di gioco sa come farsi valere con qualità persuasive degne di un promettente Direttore Sportivo. L’attaccante portoghese, infatti, sta facendo di tutto per aiutare Pavel Nedved e Fabio Paratici sul mercato, facendo leva sul proprio carisma e sul fascino di una sfida importante; riportare la Juventus sul tetto d’Europa.



ORANGE – Il primo obiettivo viene dall’Olanda, avversaria del Portogallo nella finale di Nations League. Matthjis De Ligt è il sogno proibito di tantissimi top club europei. Il Barcellona si è fatto avanti inizialmente, senza concludere la trattativa. Poi è toccato ad altre società avanzare offerte. La Juve non molla ed ha trovato un aiuto da Ronaldo che, nel corso della manifestazione internazionale, ha parlato direttamente con il difensore olandese. Come riportato da Tuttosport, “è stato lo stesso De Ligt a svelare il retroscena avvenuto durante la finale di Nations League disputata tra Olanda e Portogallo sabato scorso. ‘Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. All’inizio ero un pochino scioccato dalla sua richiesta, per questo ho riso. All’inizio non avevo capito cosa avesse detto’”. Stessa versione riportata dalla Gazzetta dello Sport: “per portare a Torino il difensore più desiderato d’Europa stanno lavorando da mesi Fabio Paratici e Pavel Nedved, che domenica sera hanno trovato un’ottima sponda in Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha approfittato della finale di Nations League vinta contro l’Olanda per spingere il centrale dell’Ajax a prendere la strada giusta: quella che porta a Torino”.



REAL – Ma l’influenza di Cristiano non finisce qui. Infatti, il portoghese avrebbe mantenuto vivi i contatti con Marcelo. Il brasiliano avrebbe voluto seguire il compagno alla Juventus già un anno fa. La pista non è stata abbandonata dai bianconeri che potrebbero farsi avanti per rimpiazzare il partente Alex Sandro. E da Madrid potrebbero arrivare anche altri fedelissimi di Ronaldo: da Isco a James Rodriguez, passando per Dani Ceballos. Insomma, una parte dello zoccolo duro capace di vincere tutto con il Real avrebbe l’occasione di ricomporsi a Torino.



VARIE - E poi, come riportato da Tuttosport, ci sarebbero altri fronti aperti. La presenza di Ronaldo potrebbe indurre Federico Chiesa ad accettare la corte della Juve: i recenti apprezzamenti fatti al portoghese nel corso di un’intervista a Rivista Undici potrebbero essere un indizio. Sempre CR7 è un motivo valido per tenere viva la speranza di concludere al meglio le trattative per Joao Felix e Ruben Dias, due connazionali del fenomeno dei Madeira fortemente ispirati ed influenzati dall’esempio dell’ex Real. Il fascino ed il carisma di Cristiano sono armi importanti da mettere a disposizione della Vecchia Signora.