La domenica libera concessa ai giocatori della Juventus dopo la vittoria di Parma è stata colta al volo da, che ne ha approfittato per passare la giornata in famiglia al, figli, ma non solo. Anche il golf sarà compagno fedele del pomeriggio del portoghese che, dopo aver battibeccato ieri con ilper un fuorigioco millimetrico, proverà a rifarsi con il putter in mano. I centimetri sono fondamentali però, anche sul green.