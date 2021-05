"100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero. Leggendario".



Un dato riportato da Opta che sottolinea ancora una volta la straordinaria carriera di Cristiano Ronaldo, arrivato alla Juve tre anni fa per fare ciò che sa fare meglio: segnare ed essere un campione. Ma non solo.



C'è un altro record battuto da CR7: ha replicato quanto fatto con le maglie di Manchester United e Real Madrid, diventando il primo giocatore ad arrivare in tripla cifra con tre club diversi. E con la nazionale portoghese. Nessuno nella storia come lui.