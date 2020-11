2









Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, per Ronaldo c'è un dolce ritorno al passato: "Non è abituato a entrare a match in corso: sin dai tempi dello Sporting Lisbona la sua maglia si è vista subito, dal 1’. Così capita raramente che Cristiano Ronaldo riesca a segnare sostituendo un compagno, come accaduto ieri a Cesena entrando all’11’ della ripresa al posto di Dybala. Fa quindi notizia la doppietta allo Spezia, anche se non è una prima volta in assoluto: già il 26 dicembre 2006, infatti, segnò due gol nel 3-1 finale di Manchester United-Wigan di Premier League (entrò in avvio di secondo tempo al posto di Darren Fletcher: la sua esultanza nella foto accanto)".