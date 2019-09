Cristiano Ronaldo non c'era, sul palco de La Scala, a scrutare Lionel Messi vincere il premio Fifa The Best. Il campione portoghese è rimasto a casa, complice anche l'infortunio che ha sancito il suo forfait per la gara di domani a Brescia.Divano, comodità e lettura, con il figlio, Cristiano Junior, sullo sfondo a fare i compiti. E una didascalia che rilancia già una nuova sfida: "Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che oggi è grande è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma puoi fare tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba".