Muito importante começar a nossa qualificação para o Campeonato do Mundo com uma vitoria! Parabéns equipa pic.twitter.com/PlyuzvPdku — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 25, 2021

Una serata importante, quella dia Torino. Per una volta non in maglia Juve, bensì con quella del Portogallo. Che ha vinto la prima partita delle qualificazioni per il Mondiale. Così l'ha commentata CR7 attraverso i suoi profili social: "Molto importante iniziare la nostra qualificazione per il campionato del mondo con una vittoria! Congratulazioni squadra!".