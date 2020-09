Cristiano Ronaldo fa 100. E poi 101. E' il primo e unico calciatore europeo a raggiungere (in seguito superare) i 100 gol con la propria nazionale. Oltre cento reti con il Portogallo, una gioia immensa festeggiata all'inizio della sua terza stagione bianconera. CR7 sul proprio profilo Instagram spiega: "Enorme orgoglio per questo storico record al servizio della nostra nazionale! Quando mi dicono che posso arrivare a 100, io dico che non basta ... 1⚽️1 gol per il Portogallo".