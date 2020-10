Come racconta il Corriere dello Sport, per Ronaldo potrebbe arrivare danno oltre alla beffa Covid. "Perché se per aver abbandonato l'isolamento fiduciario prima del necessario dovrà al massimo pagare un multa compresa tra i 400 e i 1000 euro, il conto che gli è stato servito è ora ben più salato - si legge nell'edizione online del quotidiano -: CR7 è fortunatamente asintomatico ma ora dovrà restare in quarantena per almeno 10 giorni aspettando di essere negativo al doppio tampone, salterà Crotone-Juve, Dinamo Kiev-Juve, Juve-Verona e forse anche la sfida con Leo Messi e il Barcellona. Chissà se Ronaldo è scaramantico".