L’edizione odierna del Corriere dello Sport sofferma l’attenzione su Cristiano Ronaldo, protagonista di una stagione favolosa da 23 centri in 26 presenze e pronto a lanciare la Juventus nel suo giardino di casa, la Champions League. Ma i suoi compagni? “D'altronde la tendenza ad accentrare la produzione offensiva della Juve va ben oltre le gare ad eliminazione diretta della Champions. Basta guardare i dati di questa stagione, con Ronaldo in campo agli altri attaccanti sono rimaste solo le briciole. In 26 presenze CR7 è riuscito a segnare la bellezza di 23 reti, una marcia da fenomeno. Ma in sua presenza, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski e Paulo Dybala complessivamente hanno segnato appena 9 gol, quasi la metà (4) nella doppia sfida con il Ferencvaros. Poco, troppo poco. Una tendenza che se confermata può trasformare una magnifica risorsa in un problema. Perché se segna sempre lui è solo un bene. Ma se segna sempre solo lui...”.