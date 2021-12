Nello Stato occidentale di Goa, in India, è stata appena dedicata una statua del fuoriclasse ex Juve, ora al Manchester United. Un monumento pensato per essere ispirazione per i giovani, ma che secondo quanto riportato dalla BBC è finito al centro della bufera: Goa, infatti, è un'ex colonia portoghese, da 60 anni indipendente.Guru Shirodkar, attivista di destra, ha dichiarato: "Erigere una statua di un calciatore portoghese quest'anno è un sacrilegio. Condanniamo questo atto. Ci sono molti combattenti per la libertà a Goa che sono stati insultati". E ancora: "Sono molto deluso di sentire che hanno eretto una statua dedicata a Ronaldo. Impariamo ad essere orgogliosi delle nostre icone, come Samir Naik e Bruno Coutinho", ha detto un residente del luogo all'agenzia di stampa IANS.