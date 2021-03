L'eliminazione della Juventus dalla Champions League può cambiare il futuro di tanti giocatori bianconeri. Cristiano Ronaldo su tutti: il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 ma potrebbe lasciare Torino con un anno d'anticipo. Per i bookmakers il possibile addio del portoghese è diventato un vero e proprio caso, e se dovesse partire ci sono già le quote sulle possibile destinazioni: la soluzione con la quota più bassa è però la permanenza alla Juve, che si può giocare a 1.25; un ritorno al Manchester United è quotato 5.50, il trasferimento al Psg è in lavagna al 7.50. Si alzano le quote in caso di sbarco in MLS o di un ritorno allo Sporting Lisbona: in entrambi i casi la quota è 10; a 12 è quotato un nuovo trasferimento al Real Madrid. E se dovesse andare in Qatar? Per chi ci crede, può giocarlo a 15, così come la stessa quota ha anche un passaggio al Manchester City. A 50, invece, la possibilità del ritiro. Altamente improbabile.