Cristiano Ronaldo a secco ma comunque gasato a mille dopo la vittoria della Juventus sull'Inter sulla quale, comunque, ha messo lo zampino in qualche modo. L'attaccante portoghesenegli spogliatoi di San Siro a fine partita e in zona mista ha 'disturbato' le interviste sia di Leonardo Bonucci che dello stesso attaccante argentino . Come? Come fa di solito, sussurrando nell'orecchio dei compagni di squadra quel "Siuu" che a San Siro ha fatto ma che si è dovuto rimangiare perché La Joya si trovava in fuorigioco al momento del passaggio.