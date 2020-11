Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. La coppia che sta letteralmente trascinando la Juventus di Andrea Pirlo. Facciamo una breve panoramica sui numeri offensivi di questi due attaccanti che ormai sono la coppia d'attacco bianconera.

CR7 - Ieri contro il Ferencvaros, Ronaldo ha segnato il primo gol in Champions quest'anno (ma ha giocato solo 2 partite) che però è il nono complessivo, considerando gli 8 in 5 partite di campionato (di cui tre doppiette). Quindi 9 reti in 7 partite! Numeri che non si vedevano da 5 anni, dalla sua miglior stagione al Real Madrid. Nell'anno solare 2020 sono 37 gol tra club e nazionale. In Champions League sono 131 in totale. E in carriera sono ora 749: Pelè è lontano "solo" 18 lunghezze.

LO SPAGNOLO - Morata ribalta Ronaldo: in Serie A 2 reti, in Champions addirittura 5 in 4 gare (con due doppiette). Sono in tutto 7 in 10 presenze, mentre furono 16 in tutta la scorsa stagione.

INSIEME - Sommandoli, hanno totalizzato 11 gol in campionato (su 14 della squadra) e 6 in Champions (su 8 della squadra), quindi 17 complessivi su 22 della Juve!