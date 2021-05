Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed ex c.t. dell'Italia, ha spiegato le sue impressioni sulla Juventus e Cristiano Ronaldo a Sky Sport: "Vedo Ronaldo discutere spesso e in maniera differente con i compagni di squadra, avverte le difficoltà dei suoi ma non si può riassumere il discorso solo ai gol che ha fatto o meno. La Juve vive di individualità e forse ha perso dal punto di vista di collettivo".



Il futuro di CR7 in bianconero continua a essere uno dei temi che interessa maggiormente i tifosi juventini.