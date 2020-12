5









Ronaldo dipendente? No, la Juve sembra più Morata-dipendente. Non è solo una questione di gol segnati ma anche di prestazione e, in questo senso, lo spagnolo è il migliore lì davanti. Si sposa per caratteristiche con tutti gli altri giocatori del reparto, può rendere bene vicino a Dybala e benissimo al fianco di Ronaldo, con cui segna e a cui fa da spalla. Nel gioco, negli assist, nelle occasioni. Con lui in campo la manovra della squadra di Pirlo appare molto più fluida, precisa e continua. in più si muove da numero 9, riempie l'area e va a duello, ma si butta anche negli spazi, attaccando spesso la profondità. E il verdetto è uno: manca una punta dal mercato. DYBALA E GENNAIO - Sì, perché Dybala non è una punta, non si muove come Morata e non può esserne il sostituto naturale. Semmai può giocarci vicino, con anche Ronaldo in campo, visto che levare una maglia a questi due oggi sembra missione praticamente impossibile. Soprattutto con questo Paulo... E gennaio può essere l'occasione giusta per limare i difetti e completare la rosa, con due nomi in vetta: Arkadiusz Milik e Olivier Giroud, entrambi a pochi mesi dalla scadenza dei rispettivi contratti e con caratteristiche da numero 9. Le idee attuali per una rosa e una squadra che Pirlo sta ancora formando.