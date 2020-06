"La ripartenza è stata diversa, ma abbiamo raggiunto il nostro risultato. Roma, eccoci". Cristiano Ronaldo ritrova il sorriso e pure il suo - ormai classico - "Fino alla fine". Il fuoriclasse portoghese, nonostante il passaggio del turno, è stato protagonista in negativo della gara contro il Milan: un rigore sbagliato e qualche errore di troppo, sintomi di una forma non certamente eccelsa. E che può solo migliorare, esattamente come il suo apporto alla squadra. Intanto, Roma. La finale di Coppa Italia (prima per CR7), che proprio l'ex Real non ha ancora vinto. Sarà la volta buona?