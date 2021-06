"Avere una mentalità positiva significa essere presenti tutti i giorni, indipendentemente dal risultato. Credo fermamente che una delle cose di maggior impatto che io possa fare nella mia vita da atleta sia incoraggiare le persone di tutto il mondo a essere positive come individui sia in campo che fuori. Ho collaborato con Nike per creare le CR7 Mercurial Superfly "Spark Positivity", uno scarpino da calcio che spero ispiri i bambini a inseguire i propri sogni allo stesso modo in cui io continuo a inseguire i miei ogni giorno."

Questo il messaggio motivazional-commerciale diffuso sui social da Cristiano Ronaldo: