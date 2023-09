"Dicono che Ronaldo è finito, ma non è vero. Continuerò a giocare finché le mie gambe non diranno: “Cristiano, ho finito”. Ne ho ancora tanto. Amo ancora il calcio e fare gol. Amo ancora vincere. Dicono che ho finito ma sto ancora dimostrando che non è vero", queste le parole di Ronaldo, riportate daL'ex Juve è reduce da una doppietta con l'Al-Nassr.