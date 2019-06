Your browser does not support iframes.

In casa Juventus, e non solo, non si parla d'altro: a poco più di due settimane dall'addio di Massimiliano Allegri, è ancora aperta la caccia al suo erede. In pole c'è sempre Maurizio Sarri, manager del Chelsea, che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. "CR7: sì a Sarri", così la prima pagina di Tuttosport, che sottolinea come il fenomeno portoghese abbia approvato il bel gioco, spinto all'attacco, promosso dall'ex allenatore del Napoli. Per Il Corriere dello Sport, invece, è "Countdown Sarri", mentre tra la Fiorentina e le rivali sul mercato si scatena il "Ping pong Chiesa". Nel frattempo, As dalla Spagna scrive che il Real Madrid "si allontana da Neymar", in particolare dopo lo scandalo a sfondo sessuale che lo vede coinvolto e che avrebbe convinto il presidente Florentino Perez a puntare su altri obiettivi. Tra cui soprattutto Eden Hazard, dato sempre più vicino al Real da Marca. El Mundo Deportivo, invece, parla del "nuovo Barcellona".



