I di nuovo al lavoro

"Back to work". E cioè, di ritorno al lavoro. Traduzione facile facile, per un periodo che di semplice avrà ben poco. Cristiano Ronaldo è tornato in campo insieme ai suoi compagni di squadra: oggi, alla Continassa, la ripresa degli allenamenti nel grigio di Torino dopo una settimana di pausa post Supercoppa. Da Dubai al Piemonte è stato un attimo, ma dalle vacanze CR7 ha portato con sé un souvenir particolare. Cioè? Il nuovo look, quello di Dubai: codino stretto dietro e rasato ai lati. Sta per partire una nuova moda?