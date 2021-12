Da calciomercato.com"La Serie C ha vissuto negli ultimi giorni il terremoto Seregno. Il portiere della squadra lombarda, militante nel girone A, ha infatti denunciato ai carabinieri minacce di morte, aggressioni fisiche e un pugile inviato in campo a intimorire i giocatori, con il presidente Davide Erba, il quale ha deciso qualche settimana fa di vendere la squadra, che ha accusato come mandante l'ex direttore generale Ninni Corda, e il vicepresidente e due calciatori che hanno confermato questa situazione.Calciomercato.com ha contattato in esclusiva il dirigente, tra le altre ex Foggia, che si è difesoSUL RUOLO DI MANDANTE NELLO SPOGLIATOIO - "Non ho mandato nessuno a fare giustizia nello spogliatoio, sono sciocchezze. Parlano di Anelli che sarebbe stato mandato da me a fare chissà cosa, di fatti di due mesi prima: perché nessuno ha detto niente? Il capitano, Martino Borghese, nell'intervallo della partita contro la Feralpi Salò persa 3-1 ha messo le mani addosso a metà della squadra. Come mai questa cosa non è mai uscita? Sono cose normali e di calcio, che possono succedere all'interno di uno spogliatoio. Anche nella fiction sulla Juve le vediamo, cosa devono fare i calciatori, denunciarsi? Ronaldo deve denunciare Cuadrado? Non scherziamo, parliamo di calcio e di soldi che a Seregno non ci sono più, perché il presidente sta cercando le scuse per non risolvere le situazioni economiche"."