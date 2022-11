Intervistato in esclusiva da Calciomercato.com, l'ex difensore portogheseha parlato anche di Cristianoe della sua esperienza alla. Ecco il suo pensiero: "Se è rimasto deluso? Non credo. Penso che l'avventura non sia andata benissimo perché Cristiano intorno a lui aveva bisogno di una squadra che non ha avuto.? Non so che rapporto avessero, ma forse c'era solo bisogno di tempo. Purtroppo però nel calcio sono cose che succedono". E sul futuro dell'attaccante: "Non lo so. Adesso deve guardare dentro se stesso e capire se vuole continuare o meno allo".