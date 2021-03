14









Dopo essere finito sul banco degli imputati per l'eliminazione della Juventus con il Porto in Champions League, Cristiano Ronaldo è in vendita? Non lo sappiamo ancora. Anzi, una cosa la sappiamo: un giocatore del suo calibro decide lui se andarsene o restare. Se sceglie di rimanere, allora tutti i discorsi sono rimandati alla prossima stagione quando andrà in scadenza di contratto. Se invece dovesse dare l'ok al suo superagente Jorge Mendes di trattare la cessione, quali scenari si aprirebbero?



IL RIEPILOGO DI CALCIOMERCATO.COM - Chi sarebbe disposto a spendere ben oltre 100 milioni di euro tra acquisto (la Juventus mirerebbe a dare via CR7 per circa 30 milioni onde evitare minusvalenza), stipendio e commissioni?



Qui di seguito un trittico di club col giusto potere d'acquisto: