Cristiano Ronaldo svela il retroscena su come ha convinto De Ligt a venire alla Juventus: ​"​Dopo la partita mi sono avvicinato a Matthijs e gli ho detto: 'Visto che tutti parlano del tuo futuro, perché non vieni alla Juventus?'. Era solo una battuta, io non ho avuto alcun peso nel suo acquisto. Non fa parte del mio lavoro e non mi permetterei mai di influenzare un presidente o un allenatore. Io sono contento se arrivano giocatori forti ma alla Juve ci sono Paratici e Nedved che hanno ben più esperienza di me e sanno fare il proprio mestiere".