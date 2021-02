Cristiano Ronaldo ha alzato la voce. Dopo un gennaio opaco, CR7 ha accolto febbraio, il mese del risveglio, con una pesantissima doppietta contro l’Inter. Felicità che sprizza da tutti i porti, come dimostra la foto dell’allenamento di oggi postata sui suoi social, come dimostrano quelle postate dalla compagna Georgina Rodriguez… in motoslitta. Scatti d’amore, risalenti alla fuga a Courmayeur che ha scatenato polemiche, immersi nella neve. Che hanno lasciato spazio al verde della Continassa, dove il portoghese costruisce i suoi successi.