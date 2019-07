La partita di Cristiano Ronaldo con il Tottenham ​è finita dopo poco più di sessanta minuti. Il cambio con Pereyra ​è stato accompagnato anche dall'ingresso in campo di De Ligt con Bonucci: proprio all'olandese, Ronaldo ha voluto riservare un abbraccio speciale. Così, dopo il vero benvenuto al nuovo difensore, Ronaldo si ​è fermato a parlare con Sarri. Un segno di sintonia tra i due, ma anche di quanto il tecnico toscano punti al suo gioiello per la riuscita del suo gioco offensivo. Da segnalare, oltre all'ovazione che ha accolto l'uscita dal campo, che CR7 ha giocato con il contapassi: per un maniaco della forma fisica come lui, ogni occasione ​è valida per studiare le proprie performance.