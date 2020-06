Fenomeno in campo e fuori. Questo è Cristiano Ronaldo, campione in campo ma anche sui social. Un brand vivente e un modello per i più grandi marchi al mondo. Proprio sabato, CR7, ha postato su instagram un post con un completo di Vuitton che gli è valso ben 10 milioni di like in poche ore. Non è il mio caso di influencer/giocatore, infatti l'ex stella del Real David Beckham era stato un innovatore in questo. L'inglese però aveva iniziato una volta finita la carriera da giocatore, mentre Ronaldo riesce a fare molto bene entrambe le occupazioni. Insomma, un'azienda vivente.



INFLUENCER - Ronaldo, anno dopo anno, è diventato una vera e propria superstar anche fuori dal campo. Il portoghese ha infatti 226 milioni di follower su Instagram, 80 milioni su Twitter e 125 milioni su Facebok, numeri da capogiro. Nonostante gli 'sfottò' dei suoi amici ai tempi dello United, lui ha continuato sulla sua strada raggiungendo numeri incredibili. Negli anni è nato un vero e proprio 'Ronaldo style': dai capelli rossi di Manchester, alle meches bionde di Madrid, fino alla 'codino' con la maglia della Juve. Durante il lockdown è stata la sua Georgina a curare i suoi capelli. Lo stile di CR7 continua poi con i suoi accessori: anelli, collane, sneakers, giubotti ma anche gel e cosmetici vari. CR7 STYLE - CR7, inoltre, ha anche accessoti da multimilionario: le sue auto, compresa la sua Rolls Royce o l'orologio Frank Muller da un milione di euro. Collabora anche con l'azienda di occhiali di Lapo e al resto pensa la sua Georgina. Molte sono le passioni di Cristiano Ronaldo, ma una in particolare è la migliore: essere rimasto il ragazzo voglioso e ossessionato dai suoi risultati in campo. Non facile per un calciatore che guadagna 86 mila euro al giorno. Un'azienda in campo e fuori.