Dal Portogallo arriva la prima notizia di un'offerta del PSG in direzione Juventus. Il nome è chiaramente quello di Cristiano Ronaldo, per il quale sarebbe arrivata un'offerta da 30 milioni di euro. Una cifra 'giusta' per la Juve, che potrebbe generare una facile plusvalenza: CR7 pesa a bilancio intorno ai 28 milioni di euro. Dunque, il prezzo è giusto. Ora bisognerà valutare la disponibilità di Cristiano. E se ci sarà margine per un possibile scambio tra le parti...