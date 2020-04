2









Cristiano Ronaldo è finito al centro di molte voci nelle ultime ore. Dapprima, si è parlato di una sua possibile permanenza in Portogallo, con il campione della Juventus che vuole aspettare la certezza della ripresa prima di tornare a Torino. Poi, la stessa notizia rilanciata da Il Corriere dello Sport, è stata ripresa come una presa di posizione netta dai media portoghesi, anche se non sembra esserci riscontro: Ronaldo è in attesa, come gli altri bianconeri all'estero, di rientrare, solamente vorrebbe garanzie che - al momento - non sembrano esserci nemmeno in altre sedi. Così, si ampliano le voci e si ingigantiscono. Nel mentre però, da Chiringuito Tv - nel programma El Chiringuito de Jugones vicino allo stesso Cristiano - si è parlato di una rivelazione di Ronaldo sulla positività di Paulo Dybala, quaranta giorni dopo il primo tampone che ha sancito il suo contagio. La notizia è stata ancora smentita, questa volta direttamente da Oriana Sabatini, compagna di Dybala, che ha addirittura chiesto chi sia stato a dirlo. Una querelle, quindi, che non sembra avere tante basi a supporto, se non supposizioni. E ultimamente, nei confronti della Juventus, se ne sentono parecchie ed ora anche Cristiano è entrato nel mirino dei tifosi sul web: giustamente, qualora abbia veramente lasciato intendere qualcosa sul compagno, altrimenti, potremmo essere di fronte all'ennesimo attacco frontale gratuito.