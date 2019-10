Cristiano Ronaldo ha trovato il gol del definitivo 3-0 contro il Bayer Leverkusen, dopo un paio di errori sottoporta che hanno fatto sussultare i tifosi della Juventus. Il fenomeno portoghese ha toccato altri record da urlo in serata: vittoria numero 102 in carriera in Champions, una in più rispetto alle 101 di Iker Casillas, che deteneva il record con lui in precedenza. Non bastasse, Ronaldo ha segnato a 33 squadre diverse in Champions, un primato a pari merito con Raul Gonzalez Blanco. E il fenomeno portoghese ha segnato per l'edizione numero 14 in fila.