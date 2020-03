Il chiodo fisso di Ronaldo. La famiglia in vacanza a Madrid, CR7 in ritiro prima del derby d'Italia. Che no, non si giocherà. Il cambiamento dei programmi della Lega, come racconta Tuttosport, ha fatto slittare il big match al mese di maggio. Il fuoriclasse ha però utilizzato i social per tranquillizzare i tifosi: lui resta concentrato, sul pezzo e verso gli obiettivi. La Juve intanto riposerà quest'oggi e domani mattina tornerà ad allenarsi in vista della Coppa Italia. Cristiano farà la solita dose di esercizi, magari in serata si concentrerà sul Clasico...